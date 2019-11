Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a impresionat Franța, iar Giedrius Arlauskis i-a cucerit pe jurnaliștii din Hexagon. Campioana Romaniei a invins cu 1-0 Rennes, in etapa a patra din Europa League, iar fotbaliștii lui Dan Petrescu aproape s-au calificat in primavara europeana.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului…

- Campioana Romaniei spera sa bata in aceasta seara pe Rennes, din nou, ca sa ajunga in 16-imile Europa League. Șefii le-au promis plata restanțelor jucatorilor și lui Dan Petrescu. CFR Cluj poate face astazi, de la ora 19.55, un pas uriaș spre primavara europeana printr-o victorie in fața echipei Rennes.…

- Cele doua echipe se vor duela în Grupa E într-un joc care ar putea ridica mult sansele de calificare a celor de la CFR Cluj în primavara europeana. Campionii României au acumulat sase puncte în primele trei runde si ocupa locul al treilea în grupa, iar un…

- Ilie Dumitrescu a reacționat dupa ce colegul sau de generație, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a anunțat ca se va retrage cand o alta echipa din Romania va reuși performanțe similare cu ale sale - victorii cu Lazio și Rennes, in grupele Europa League.„A vrut sa ne trimita un mesaj foarte…

- CFR Cluj a ajuns in Romania dupa victoria din grupele Europea League din Franța, contra lui Rennes, scor 1-0. Dan Petrescu a facut un pariu nebun la revenirea in țara. „Indiferent ce va face, CFR va fi tot timpul criticata și eu la fel. Cand va mai caștiga o echipa in grupele de Europa League cu o…

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a fost foarte suparat ca echipa ardeleana a fost criticata de comentatorii postului Telekom Sport dupa victoria inregistrata la Rennes, in Liga Europa."Nu mai suntem multumiti cand avem sase puncte in Europa League, cand obtinem trei puncte pe terenul…

- Adrian Porumboiu a analizat la GSP LIVE meciul Rennes - CFR Cluj 0-1, din grupele Europa League, și a spus ca echipa lui Dan Petrescu merita felicitata pentru victorie, nu criticata pentru jocul slab. CFR Cluj are 6 puncte dupa 3 meciuri și e pe locul 2. Lider e Celtic cu 7 puncte CFR Cluj - Rennes…

- CFR nu prea a contat în meciul de pe Celtic Park, scoțienii impunându-se cu 2-0 dupa un meci pe care l-au controlat cu autoritate. Edouard ’20 și Elyounoussi ’59 au punctat pentru gazde, iar campioana României a suferit prima înfrângere din faza grupelor din…