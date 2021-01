Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o informare de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei. In intervalul 19 ianuarie, ora 11:00 – 20 ianuarie, ora 12:00, in regiunile intracarpatice temporar va ninge, in general moderat cantitativ in Maramureș, precum și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare care vizeaza fenomene precum ninsoare, vant și depunere de polei in Maramureș, zona Munților Apuseni și in nordul Carpaților Orientali. Atenționarea ANM a intrat in vigoare la ora 11.00. In regiunile intracarpatice temporar va…

- Meteorologii au emis o avertizarea meteo de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ninsori, vant puternic și polei pentru sudul țarii. Informarea meteo este valabila de sambata, 9 ianuarie pana marți, 12 ianuarie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o informare de ninsori, vant puternic și polei pentru jumatatea de sud a țarii. Informarea este valabila pana marți și anunța strat de zapada consistent, precum și rafale de 70 kilometri pe ora. In intervalul sambata ora 23:00 – marți…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața o informare meteo de polei, dar și un cod galben de ninsori, in special in zona de munte. Informarea meteo de precipitații și polei va intra in vigoare miercuri, 9 decembrie, incepand cu ora 14.00, și este valabila pana vineri, 11 decembrie,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari Cod galben de ploaie, burnita si polei, valabile in mai multe judete, printre care și Vrancea Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-12-2020Ora : 11:00Nr. mesajului:Intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis ca, din aceasta dimineața și pana maine la ora 10.00, vor fi ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului și polei. In sud-estul țarii se vor semnala precipitații predominant sub forma de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei, cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, o noua informare meteo de polei, ninsori si intensificari ale vantului, care este valabila de astazi de la ora 10:00, pana miercuri la ora 10:00. In intervalul mentionat, in sud-estul tarii se vor semnala precipitatii predominant…