Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem intr-o dinamica a infecției. Noi am spus ca in valul 4 vrem sa pastram fluxul mixt pe spitale, adica un flux COVID și non-COVID. Asta nu inseamna ca n-o sa existe și situații in care unele unitați medicale, spitale de boli infecțioase și nu numai, n-o sa fie doar pentru pacienții COVID, dar…

- Clientii cafenelelor olandeze nu trebuie sa prezinte un certificat de vaccinare atunci cand savureaza o bautura sau iau masa pe terasa, dar in curand vor fi nevoiti sa faca dovada unui astfel de document pentru a putea avea acces la toaleta, conform unui anunt facut luni de ministrul sanatatii din aceasta…

- Ministrul adjunct al sanatatii din Macedonia de Nord, Ilir Hasani, a demisionat vineri, dupa incendiul de la un spital modular pentru coronavirus din Tetovo soldat cu 14 morti, relateaza MIA. Intr-o postare pe Facebook, Hasani a afirmat ca demisioneaza din considerente morale. "In aceste vremuri…

- Autoritațile din Romania au in vedere inasprirea restrictiilor pentru cei nevaccinati, din cauza numarului mare de cazuri noi. Se discuta ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante, teatre sau cinematografe. Rata de vaccinare a scazut foarte mult in Romania.…

- Parinții ar trebui sa ceara și sa aiba acces la o situație referitoare la profesorii care s-au vaccinat: Ce spune ministrul Sanatații Parinții ar trebui sa ceara și sa aiba acces la o situație referitoare la profesorii care s-au vaccinat: Ce spune ministrul Sanatații Faptul ca exista un numar mare de…

- Noua bolnavi de covid-19 au murit luni, dupa ce un tub de oxigen s-a rupt, la un spital din Vladikavkaz, capitala Republicii Osetia de Nord, a anuntat Ministrul oset al Sanatatii, relateaza AFP.

- Bulgaria va intra in zona portocalie din cauza creșterii numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Vor fi aplicate noi masuri anti-pandemie. Ministrul adjunct al Sanatații, dr. Dimitar Petrov, anunța inasprirea masurilor restrictive. „In prezent, vor fi intensificate controalele antiepidemice la…

- In ultimele saptamani, Indonezia a inregistrat o explozie a numarului cazurilor noi, in mare parte in urma raspandirii variantei Delta. Pentru trei zile la rand, bilanțul infectarilor noi a fost peste cel din Brazilia sau India. Sambata, au fost confirmate 52.000 de noi infectari și peste 1.000 de decese,…