Procurorul-șef al Europei, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Agenția France-Presse ca dorește sa urmareasca persoanele care submineaza sancțiunile impotriva Rusiei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni ca Rusia ar trebui sa suporte costurile pagubelor cauzate de invadarea Ucrainei, dar ca exista "obstacole legale semnificative" in calea confiscarii importantelor active rusesti inghetate, transmite Reuters.

Uniunea Europeana a anuntat ca va relaxa temporar sanctiunile impuse Siriei, pentru a accelera livrarile de ajutoare, ca urmare a cutremurelor devastatoare din aceasta luna, informeaza Rador.

Ministrul sirian de Externe, Faysal Mikdad, a avertizat ca gravitatea cutremurului este exacerbata de sancțiunile occidentale care impiedica furnizarea de ajutor umanitar.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, face o noua incercare de a obține finalizarea dosarului deschis pe numele ei la Secția Speciala in urma cu 4 ani, scrie Rador.

Sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a initiat o noua actiune in instanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in care solicita judecatorilor sa oblige procurorii de la Parchetul General sa finalizeze dosarul deschis pe numele ei de Sectia speciala in urma cu patru ani, scrie AGERPRES.

Sanctiunile impuse de Israel Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) reprezinta o tentativa de a o 'impinge in pragul unei prapastii financiare', a apreciat luni premierul palestinian Mohammed Shtayyeh, denuntand 'un nou razboi impotriva poporului palestinian', relateaza France Presse, potrivit

Sanctiunile sportive impuse Rusiei si Belarus din cauza invaziei Ucrainei trebuie sa fie mentinute cu fermitate si in 2023, a insistat, vineri, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, citat de AFP.