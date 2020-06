Ordine, liniste, culoare - acestea sunt cuvintele care o definesc pe Codruta Cernea. Pline de lumina, lucrarile ei par un refugiu din cotidian, dar sunt de fapt priviri atente, concentrate la gesturile noastre de zi cu zi. Codruta Cernea e preocupata de cum arata spatiile in care ne miscam cu totii: edificii publice, piatete si cladiri de locuit, parcuri, gradini. Un oras e frumos, explica ea, pentru ca reflecta o bogatie interioara si lucrul in armonie a oamenilor. La fel ca in tablourile ei :-)