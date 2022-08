CODRU, un festival eco–friendly: fiecare bilet înseamnă un copac plantat Dupa fiecare eveniment, deșeurile de plastic raman in cantitați mari. Plasticul a fost declarat stare de urgența medicala la nivel mondial, iar ecologiștii au atras atenția asupra faptului ca, odata ajuns in natura, materialul poluant poate avea efecte ireversibile asupra ecosistemelor. Pentru ca schimbarea incepe cu fiecare dintre noi, CODRU Festival iși dorește sa previna […] Articolul CODRU, un festival eco–friendly: fiecare bilet inseamna un copac plantat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

