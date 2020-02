Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin au dispus, la data de 28 februarie 2020, efectuarea urmaririi penale fața de 16 persoane, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj,…

- Procurorii DIICOT și DGA au continuat astazi acțiunea inceputa ieri in Caraș-Severin, iar mai mulți membri marcanți ai PSD sunt audiați. Senatorul Ioan Chisalița a dat deja declarații, in timp ce Codrin Ștefanescu, fostul secretar general al PSD, a ajuns la sediul DIICOT Caraș-Severin in jurul orei…

- Actorul Florin Petrescu, alias „Axinte” de la Vacanța Mare, s-a prezentat miercuri la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori. El are calitatea de suspect intr-un dosar de trafic de influența, informeaza Antena3. Actorul Florin Petrescu, alias „Axinte” de la Vacanța Mare, s-a prezentat miercuri la…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o ”linie roșie peste care nu se poate trece”, precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD) a declarat, luni, la iesirea de la audieri din sediul DNA Timisoara, ca are calitatea de suspect de trafic de influenta in legatura cu angajarea unei persoane la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara. "Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii…

- DNA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. „Habar nu am de ce m-au chemat. Mi-au venit la șase dimineața,…

