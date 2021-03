Codin Maticiuc are multe povești interesante, iar asta pentru ca a trait intr-o viața cat alții in șapte. A calatorit prin toata lumea și a avut acces in locuri exclusiviste, cu oameni din toate categoriile sociale. Așa a adunat zeci de povești, unele mai amuzante, altele de-a dreptul periculoase. In cercurile sale de prieteni, oamenii știu povestea pumnului celebru pe care Codin Maticiuc a vrut sa i-l dea celebrului actor Michael Douglas. Totul a pornit de la pasiunea lui pentru Catherine Zeta-Jones. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ…