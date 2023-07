Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a mai facut o achizitie in compartimentul ofensiv. Localnicul Cristian Padurariu a semnat pe doi ani dupa ce in primavara a evoluat in Liga 3 la Phoenix Buzias. A mai fost jucatorul Ripensiei si al lui ACS Poli si e al patrulea jucator de profil ofensiv adus de alb-violeti dupa…

- In perioada 12-13.06.2023 a avut loc Campionatul European de Seniori și Juniori - Kata, la Podcetrtek, Slovenia.Romania, a fost reprezentata de 3 echipe la doua categorii și anume la categoria Ju no Kata – seniori au participat Alina Zaharia, Alina Cheru, Dumitrita Rus si Mihaela Tipa. La categoria…

- In perioada 2-4 iunie, Complexul Sportiv de Natație din Otopeni a gazduit intrecerile Cupei Romaniei la inot, la care au participat cei mai buni inotatori ai țarii noastre, la categoriile de varsta Juniori, Tineret și Seniori (Open). Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 656, ediția print Cupa Romaniei…

- In perioada 2 4 iunie 2023, la Otopeni are loc Cupa Romaniei la Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori. In prima zi a competitiei, sportivii de la CSM Constanta au obtinut nu mai putin de 13 medalii. Mai jos redam probele: 50 liber masculin ndash; Stoica Alexandru seniori locul I, Andries Eric tineret…

- Doua concursuri de volei pe plaja de anvergura, turneul de juniori ‘BRIZO Junior’ si Campionatul National BRIZO 2023 la seniori, se vor desfasura la Iasi in vara acestui an. Potrivit unui comunicat de presa, Turneul de Volei pe Plaja ‘Brizo Junior’ va avea loc in perioada 6-9 iulie, iar Campionatul…

- Vlad Stancu a inotat in 32 de zile distanța București – Timișoara! Campionul european de juniori la 1.500 m a avut de parcurs intr-o luna de antrenamente 540 de kilometri. Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai noului val de campioni ai inotului european și mondial, Vlad Stancu trage din greu…

- Chiar a fost o vinere a patimilor pentru Politehnica și Ripensia. Ambele echipe timișorene au pierdut, iar viitorul lor se poate reface doar din liga a III-a. Gruparea timișoreana a pierdut adevarata finala a supraviețuirii, jucata in deplasare. Progresul Spartac caștiga meciul cu Ripensia, cu 1-0 (Andrei…