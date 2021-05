Cod Rutier. La ce alcoolemie se ia permisul în 2021 Nimeni nu iși dorește sa ramana fara permis de conducere, așa ca daca ați consumat puțin alcool cel mai bine lasați pe altcineva sa va conduca mașina. La ce alcoolemie se ia permisul in 2021? Conform Codului Rutier , consumul de alcool la volan este strict interzis și poate fi considerat o infracțiune grava in unele cazuri. Indiferent de condiții, legea interzice consumul de alcool inainte de a urca la volan in orice condiții, astfel ca o simpla bere ii poate transforma pe șoferi in pietoni. La ce alcoolemie se ia permisul in 2021 Mai exact, șoferii care sunt prinși la volan cu o alcoolemie cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

