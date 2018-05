COD RUTIER 2018. Schimbarea pe care o aşteptau toţi şoferii, aşa scapi de grija amenzilor COD RUTIER 2018. ”Prin prezenta propunere legislativa urmarim modificarea termenului de 48 de ore, termen in care contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ (Ordonanta de Urgenta 2/2001 - n.r.), cu un termen de 15 zile calendaristice, termen pe care il consideram rezonabil. Consideram ca prin modificarea termenului in sensul maririi perioadei in care contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege va conduce la o crestere a incasarilor la buget si la degrevarea instantelor de judecata de cauzele avand ca obiect contestatiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

