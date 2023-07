Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din tara se afla sub incidenta unor avertizari de inundatii, fiind vizate 18 bazine hidrografice, informeaza Rador.Astfel, pana la ora 12:00 este activ un cod portocaliu pentru cursuri de apa din judetele Maramures, Hunedoara, Arad si Timis. CITESTE SI Avertizare meteorologica: cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o avertizare cod roșu de vijelii și grindina pentru mai multe localitați din județul Arad. Potrivit ANM, codul roșu vizeaza localitațile Șicula, Apateu, Sintea Mare, Șepreuș, Zarand și Olari, din județul Arad. Se vor semnala grindina…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a apelor a emis o avertizare cod portocaliu care anunța posibile „scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, cod portocaliu de furtuna pentru o parte din județul Hunedoara. Alerta se refera la „averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina”…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Alerta ANM de vreme severa. Cod portocaliu de ploi torentiale in Timiș, Caraș-Severin, Arad. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de vijelie pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, este vizata localitatea Conop din județul Arad. Aici, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…