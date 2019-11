Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe regiuni din nordul Italiei au fost afectate duminica de valul de intemperii care dureaza de aproximativ doua saptamani in aceasta tara, iar orasul Venetia a fost din nou vizat de o alerta de maree inalta (acqua alta), care a paralizat activitatile din renumitul oras lacustru, informeaza…

- Juventus a castigat, sambata, in deplasare, scor 1-0 (0-0), meciul disputat cu Torino, in etapa a XI-a a campionatului italian de fotbal Serie A, potrivit news.ro.Citește și: Viorica Dancila da vina pe Klaus Iohannis: Chiar presedintele n-a putut vorbi pentru ca aceasta investitie sa aiba…

- Regina-mama Elena a parasit aceasta lume in 1982, dar locul ei in istoria Familiei regale a Romaniei a ramas marcat atat de prețuirea nobila pe care a lasat-o in urma cat și prin descendența imperiala pe care a purtat-o in cele mai tulburi vremuri ale Europei, scrie Mediafax. "Regina a fost…

- Danilo D'Ambrosio, fundasul lateral al echipei Inter Milano si al selectionatei Italiei, a jucat timp de 80 de minute cu un deget fracturat la piciorul drept, in cursul meciului castigat de Squadra Azzurra in fata Greciei (2-0), in preliminariile EURO 2020, au evidentiat testele

- Formatia Fiorentina a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa AC Milan, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Pulgar ’14 (penalti), Castrovilli ’66 si Ribery ’78. Pentru Milan a inscris Rafael Leao, in minutul…

- Poate ca nu are forța financiara a Angliei ori puterea de munca a Germaniei, poate ca nici macar nu se apropie de istoria Greciei și a Italiei, dar cu siguranța Romania sta mandra in fața oricareia dintre aceste țari mult mai dezvoltate cand vine vorba despre potențial turistic. Daca enumeram obiectivele…