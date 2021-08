Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare de vreme extrema. Astfel, vineri și sambata, Romania este imparțita in doua, in vest este cod portocaliu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata, iar in sud și est este cod galben de canicula și disconfort termic. Potrivit ANM, in județele Satu Mare, Maramureș,…

- O avertizare ANM de tip cod galben și cod portocaliu a fost emisa pentru intervalul 15 – 16 iulie 2021. Meteorologii au anunțat ploi torențiale, vijelii puternice, dar și canicula. Fenomenele meteo extreme iși vor face apariția și zilele acestea. O avertizare ANM arata ca in timp ce unele regiuni se…

- Meteorologii au emis avertizari Cod Porocaliu și Cod Galben de furtuni, valabile pana vineri in Alba și in țara și au prelungit atenționarile de canicula. COD PORTOCALIU: de joi, 15 iulie ora 16.00 pana vineri, 16 iulie ora 6.00 – instabilitate atmosferica deosebit de accentuata In județele Timiș, Arad,…

- Duminica, 23 mai, ora 01.45, polițiștii din Seini, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe D.N. 1C, pe raza localitații Sabișa au procedat la oprirea unui autoturism ce se deplasa dinspre Baia Mare spre Seini. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul polițiștilor, s-a procedat la urmarirea…

- Cazurile de coronavirus sunt tot mai puține in județul Maramureș. In acest moment avem bolnavi de COVID doar in 33 de UAT-uri din județ din totalul de 76 de localitați ale județului nostru. Lista localitaților cu cazuri de coronavirus este deschisa de Șișești, care are cea mai mare rata de infectare…

- Toate judetele Romaniei sunt colorate in verde, iar media nationala a ratei de infectare este de 0,96 cazuri la mia de locuitori, la fel ca in ziua precedenta. Cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in judetul Alba, 1,37 la mia de locuitori, iar cele mai multe cazuri noi sunt raportate in București,…

- Un accident soldat cu pagube materiale a avut loc marți, 11 mai, pe DN 1C, pe raza orașului Tautii Magheraus. In evenimentul rutier a fost implicat și un TIR-ist de 29 de ani din Satu Mare. La fața locului a fost identificat un barbat de 48 de ani din oraș, care, in timp ce conducea […]

