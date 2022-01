Cod roșu de vânt puternic și viscol Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți seara, o avertizare cod roșu de vant, avertismentul fiind valabil pana la ora 21.00. Rafalele de vant vor avea viteza unui uragan de gradul 2. Codul roșu este valabil pentru județul Caras-Severin și județul Hunedoara, in zonele de munte de peste cota 1800 m. Se vor semnala intensificari […] The post Cod roșu de vant puternic și viscol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

