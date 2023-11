Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia și vantul au facut prapad in Constanța, județul aflandu-se, sambata, 18 noiembrie, sub trei avertizari de vreme rea. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a emis, sambata, doua mesaje Ro-Alert prin care populația a fost avertizata sa evite deplasarile și sa ia masuri de adapostire…

- In zona judetului Constanta, in municipiul Constanta, Navodari, Ovidiu, Lumina, Corbu s a emis avertizare de cod rosu de ploi abundente. Valabilitatea avertizarii este intre 18 noiembrie 2023 ora 20.00 pana la ora 23:00 Se vor semnala ploi insemnate cantitativ, iar cantitatile de apa vor depasi 30hellip;50…

- Cod rosu de ploi in Constanta: mai sunt vizate si alte patru localitatiMeteorologii au emis, sambata seara, o avertizare nowcasting de ploi pentru municipiul Constanta si alte patru localitati. In Constanta, mai multe zone au fost deja inundate in urma ploilor din cursul zilei, informeaza News.ro.Administratia…

- Vantul o sa bata cu putere in cea mai mare parte a Romaniei, a anunțat duminica Administrația Naționala de Meteorologie. Meteorologii au instituit cod galben de vant, valabil duminica, pana la ora 23.00, in cea mai mare parte a țarii.In urmatoarele ore vor fi perioade in care vantul va avea intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic in perioada 14 septembrie 2023, ora 15.25 14 septembrie 2023, ora 18.00. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic in perioada 14 septembrie 2023, ora 15.25 14 septembrie 2023, ora 18.00.…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, un Cod galben de instabilitate atmosferica. Nu mai puțin de 11 județe se vor afla sub incidența acestei atenționari meteorologice. In Capitala, in schimb, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor fi specifice unei zile de vara. Acest Cod galben emis de Administratia…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de ceața densa și vizibilitate scazuta pentru mai multe localitați din Cluj.Avertizarea de Cod Galben de ceața densa și vizibilitate scazuta a fost emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru dimineața zilei de vineri, 25 august 2023. Codul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica dimineața, doua avertizari cod galben și portocaliu de canicula. Codul galben este valabil azi și maine, 20 și 21 august, pentru județul Cluj. In acest interval, valul de caldura va persista, iar in zonele de campie și local in cele de deal…