Cod roșu de ninsoare, viscol puternic și intensificări ale fenomenelor extreme ANM a emis un cod rosu si unul galben de vreme rea, ninsori si viscol:COD : ROSU emis in data de 24-03-2020 ora 8. Valabil de la : 24-03-2020 ora 8:15 pana la : 24-03-2020 ora 14:15In zona : Județul Caras-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;Se vor semnala : viscol puternic, ninsoare moderata cantitativ, intensificari de vant la rafala cu viteze de peste 130 km/hCOD : GALBEN emis in data de 24-03-2020 ora 7 Valabil de la : 24-03-2020 ora 8:00 pana la : 24-03-2020 ora 14:00In zona : Județul Arad: zona joasa;Județul Bihor: zona joasa;Județul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

