Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de „instabilitate atmosferica deosebit de accentuata”, care vizeaza vestul și nord-vestul țarii. „In județele Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, precum și in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de „instabilitate atmosferica deosebit de accentuata”, care vizeaza vestul și nord-vestul țarii. „In județele Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin, precum și in zona…

- COD PORTOCALIUData: 10.07.2021 ora 14:45 – 10.07.2021 ora 20:00Ca urmare a precipitațiilor inregistrate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri…

- COD PORTOCALIUData: 10.07.2021 ora 14:45 – 10.07.2021 ora 20:00Ca urmare a precipitațiilor inregistrate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri…

- Hidrologii au emis sambata doua atenționari cod galben de inundații valabile pana la miezul nopții pe rauri din județele Cluj, Alba, Hunedoara și Bihor. The post Cod galben de inundații in mai multe județe, inclusiv din vestul țarii. Ce zone sunt vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi atenționari cod galben de canicula și instabilitate, valabile pentru județe din nord-vestul, vestul și sud-vestul țarii. Astfel, vineri, 9 iulie, in șapte județe din Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, valul de caldura va persista, va…

- ALERTA hidrologica: COD GALBEN de inundații in Alba, pana miercuri la ora 14:00. Zonele vizate INHGA a emis, marți, o atenționare Cod galben de inundații, valabila pana miercuri dupa-amiaza pe rauri din județele Maramures, Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara si Alba. Avand…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod rosu pentru bazinul hidrografic Crișul Negru din judetul Bihor. Rauri din alte 8 județe se afla sub avertizare Cod portocaliu de inundații. Conform hidrologilor, in intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 12.00, pe raurile din bazinul hidrografic…