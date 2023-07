Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este complet blocat pe Transfagarașan, in județul Argeș, dupa ce precipitațiile abundente au provocat caderi masive de pietre de pe versanți. Drumul Național 7 – Transfagarașan este blocat, joi dupa-amiaza, in județul Argeș, din cauza caderilor de pietre de pe versanți, in urma ploilor abundente…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc marți dimineața pe DN 15, in județul Mureș. O persoana a ramas incarcerata, iar traficul este blocat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Petelea, județul…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada, județul Prahova. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca trei autoturisme…

- Traficul este oprit pe ambele direcții pe Centura Capitalei, intre localitațile Jilava și Magurele, județul Ilfov, dupa ce o cisterna a luat foc. Accidentul rutier are loc intr-o zona impadurita, langa calea ferata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul…

- Traficul este reswtricționat pe A1 București-Pitești, si pe DN7 si DN65C, in judetul Valcea, unde pe anumite tronsoane se ececutp lucrari la carosabil. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi, in intervalul orar 07,00 – 19,00, circulatia este restrictionata…

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati. ”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, joi dupa-amiaza, ca este aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane, formandu-se coloane in mai multe zone. Astfel, se circula in coloana pe raza localitatii Comarnic, precum si intre statiunile…

- Un microbuz de transport persoane a fost implicat, vineri seara, in accident rutier, pe DN 1 R, in judetul Cluj. Vehiculul a intrat pe contrasens unde a lovit o masina, care a ajuns intr-o rapa, doua persoane fiind ranite. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…