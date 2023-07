Atentionare de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca sau se afla deja in Spania. In perioada 10 – 12 iulie sunt in vigoare mai multe avertizari de canicula. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura […] The post Cod rosu de canicula in Spania. Atentionare de calatorie emisa de MAE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .