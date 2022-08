Cod portocaliu şi galben de furtuni în aproape jumătate de ţară, iar caniculă în cealaltă jumătate Meteorologii au emis sambata, 20 august, o avertizare cod galben de canicula pentru aproape jumatate de tara, in timp ce cealalta jumatate este vizata de o atentionare cod portocaliu si galben de furtuni, valabila pana marti. Meteorologii precizeaza ca valul de caldura va persista in sud și sud-est și local in nord-vest, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 și 37 de grade, iar minimele nu vor cobori sub 18…21 de grade. Meteorologii precizeaza ca in sud-estul țarii disconfortul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

