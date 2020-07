Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis mai multe avertizari meteo cod portocaliu și galben, pentru cea mai mare parte a țarii, privind ploi puternice și instabilitate atmosferica accentuata.Un cod portocaliu a fost emis pentru intervalul 19 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 21:00, privind cantitați de apa insemnate și instabilitate…

- Mai multe județe din țara se afla sub avertizari meteorologice cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați insemnate de apa. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca și județul Bistrița-Nasaud este vizat de avertizari cod portocaliu. Asttfel, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de coduri de vreme instabila pentru majoritatea zonelor țarii. Cod portocaliu A fost emis Cod portocaliu de cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica accentuata, in intervalul 19 iulie, ora 10.00 – 19 iulie, ora 21.00. In…

- Un cod portpcaliu a fost emis pentru intervalul 19 iulie, ora 10:00 – 19 iulie, ora 21:00, privind cantitați de apa insemnate și instabilitate atmosferica accentuata. In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local in nordul Munteniei și in vestul Moldovei, instabilitatea…

- ACTUALIZARE: ANM a actualizat duminica, 12 iulie, avertizarile de instabilitate atmosferica. Pentru judetul Neamt ramane valabila pana la ora 18:00 avertizarea COD GALBEN. “In Transilvania, Moldova, nordul Munteniei și al Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod portocaliu de furtuni, valabila pana marti dimineata in mai mult de jumatate din tara, precum si o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica in 14 judete. Prin urmare, in intervalul 22 iunie, ora 10:00 - 23 iunie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 23 iunie, ora 10.00 – 25 iunie, ora 10.00, in toata țara. In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN, de furtuni, pentru judetul Neamt, dar si pentru trei sferturi din tara. Avertizarea este valabila in intervalul 10 iunie, ora 12:00-11 iunie, ora 10:00. “In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia…