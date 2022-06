Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben pentru 16 județe din țara. Fenomenele vizate sunt de descarcari electrice, averse torențiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Noua avertizare a meteorologilor este valabila pana pe 3 iunie, la orele 21:00.

- Județul Suceava se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pana la ora 23.00. In intervalul menționat in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și in zona continentala a Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va…

- Avertisment de vreme severa. Elena Mateescu, director ANM: COD GALBEN cu averse torentiale, vijelii si descarcari electrice Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de furtuni valabila marți pentru județul Alba și alte zone din țara. Directorul ANM, Elena Mateescu,…

- AVERTIZARE METEO: COD GALBEN ȘI PORTOCALIU in Alba. Ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina, in acest weekend Județul Alba se afla sub doua avertizari meteo, emise, sambata, 28 mai de meteorologi. Potrivit meteorologilor in urmatoarele zile, in județul Alba dar și mare parte a țarii…

- Administrația Naționala de Meteorolgie a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmoseferica pentru județul Suceava valabil luni, 25 aprilie intre orele 12.00-21.00. Instabilitatea atmosferica accentuata se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari…

- COD PORTOCALIU de vijelii cu grindina, averse și descarcari electrice in Alba. Zonele vizate COD PORTOCALIU de vijelii cu grindina, averse și descarcari electrice in Alba. Zonele vizate Ca urmare a emiterii de catre ANM a Avertizarii Cod Portocaliu, de vijelii puternice cu grindina,descarcari electrice,…

- Atenționare COD GALBEN de furtuni in ALBA și alte județe: vijelii, descarcari electrice, averse. Zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis a atenționare de vreme rea valabila de duminica dupa-amiaza pana la noapte. Atenționare COD GALBEN – de duminica, 24 aprilie, ora 16.00…

- Alerta meteo: COD GALBEN de GRINDINA și descarcari electrice in Alba. Care sunt zonele vizate Alerta meteo: COD GALBEN de GRINDINA și descarcari electrice in Alba. Care sunt zonele vizate Meterologii ANM au emis un Cod Galben de vreme rea pentru județul Alba astazi, 1 aprilie, pana la ora 17:30. In…