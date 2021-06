Cod portocaliu de ploi în jumătate de țară, cod roșu în două județe Jumatate estica a țarii nu scapa de ploi nici duminica, Moldova, Dobrogea și jumatatea estica a Munteniei fiind sub cod portocaliu de ploi. Mai mult, in doua județe este instaurat cod roșu. Conform Autoritații Naționale de Meteorologie , pana luni dimineața, la ora 2, in Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, precum și in estul Transilvaniei vor fi averse abundente, descarcari electrice și izolat vijelii și grindina. Cantitațile de apa vor depași 40 – 50 l/mp și pe arii restranse 60 – 80 l/mp. Manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi pe alocuri și in celelalte județe din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

