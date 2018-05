Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting Cod galben de vreme instabila, valabila in localitati din Transilvania. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- Institutia Prefectului a decis in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta suspendarea cursurilor in 39 de localitati aflate in zona de campie a judetului Buzau. Masura este valabila pe durata codului portocaliu de ninsori abundente, viscol si vizibilitate scazuta, emisa…

- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru judetele Giurgiu, Teleorman si Cluj, valabile pana la ora 11:00.Citeste si: Miscare de ULTIM MOMENT: Statul isi face firma de constructii de autostrazi (SURSE) Potrivit…

- Localitati din judetele Galati si Caras-Severin sunt vizate, marti, de noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, emise de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Meteorologii anunta prelungirea avertizarii codului portocaliu de vant si viscol in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea pana miercuri seara. Patru judete se afla, pana marti la ora 14.00, sub cod portocaliu de vant si viscol. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, valabil pentru 7 judete din sudul tarii, pana miercuri seara la ora 20:00. Judetele...