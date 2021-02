Cod Galben pentru toata tara. Ce spun, meteorologii, special pentru Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit, miercuri seara, informarea privind intensificari ale vantului in regiunile estice si sud-estice si Codul galben de ninsori viscolite in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei., acestea fiind in vigoare pana joi dimineata, potrivit new.ro. Administratia Nationala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 4 -17 ianuarie. Meteorologii anunta ca intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi, in medie, de 8...10 grade in primele 3 zile, apoi vor scadea treptat,…

- Ajunul Craciunului se anunța cam mohorat in Bistrița-Nasaud. „In loc sa ne bucuram de ninsori si decor alb de Craciun, temperaturile mai castiga cateva unitați și devin deosebit de calde pentru sfarșitul lui decembrie”, ne informeaza cei de la Meteo BN. Se pare ca vremea nu ține cu noi și nu vom avea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 23:00 atentionarea Cod galben de ninsori moderate emisa pentru ziua de luni. Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00, potrivit agerpres.ro. Citește și: BREAKING - Ludovic Orban: E posibil sa fie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil luni, intre orele 05.00 și 20.00 in opt județe din sud-estul țarii, printre care se numara și Giurgiu. In intervalul menționat, in sudul și estul Munteniei și in cea mai mare parte…

- Cod galben de ninsori, luni, in 8 județe din Muntenia și Dobrogea. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil luni, intre orele 05.00 și 20.00 in opt județe din sud-estul țarii. In intervalul menționat, in sudul și estul…

- Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a realizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, respectiv pentru intervalul 16 noiembrie - 7 decembrie. Meteorologii anunța in general temperaturi...