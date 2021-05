COD GALBEN în Neamţ, sunt prognozate furtuni Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN pentru judetul Neamt. Aceasta este valabila in intervalul 19 mai, ora 17:00-21 mai, ora 11:00, fiind prognozate ploi abundente si instabilitate atmosferica temporar accentuata. “In Banat și Crișana, precum și in zona de munte vor fi ploi importante cantitativ, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitați de apa ce vor depași 40-50 l/mp și izolat 70 l/mp. La altitudini de peste 1.700-1.800 de metri, ploile vor determina topirea și cedarea apei din stratul de zapada prezent in continuare… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

