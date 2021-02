Cod Galben: Ger și ninsori puternice - prognoza meteo pentru 11-17 februarie CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. Un Cod Galben de schimbare brusca a vremii a fost instituit de meteorologi pentru intervalul 11-17 februarie. Pe 11 și 12 februarie vor cadea precipitații sub forma de ploaie, cu trecerea in ninsoare. Izolat, ninsorile vor fi puternice - grosimea stratului de zapada va crește cu 5-10 cm. Pe drumuri se va forma ghețuș. Izolat, va fi ceața. Pe parcursul zilei de 11 februarie, in raioanele de nord vor fi +2..+5°С, in centru se vor inregistra +4..+7°С, in sud termometrele vor indica +8..+12°С. Pezilei de 11 februarie, in raioanele de nord vor fi +2..+5°С, in centru se vor inregistra +4..+7°С, in sud termometrele vor indica +8..+12°С. Presiunea atmosferica va fi scazuta. Vantul va sufla din nord-vest,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

