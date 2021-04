Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a informat ca va continua sa ninga in cea mai mare parte a zonei montane, in Transilvania, in Moldova și in zona deluroasa a Olteniei și a Munteniei. Avertizarea meteo este valabila pana astazi, la ora 20:00.ANM a emis o actualizare de informare meteorologica,…

- Elevii, studenții și tinerii din centrele de plasament din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, dornici sa cunoasca sau sa desfașoare o activitate comerciala in viitor, sunt invitați sa participe la o activitate inițiata de Centrul Europe Direct Regiunea, susținut de Agenția pentru…

- Centrul Europe Direct Regiunea Centru, sustinut de structura gazda - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru - propune tinerilor din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, o actiune prin care urmareste mobilizarea lor - copii alaturi de parinti si tutori, elevi si studenti alaturi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata si ghetus valabile in judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu si Botosani, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in in zona joasa a judetelor…

- Județele din regiunea Centru a Romaniei – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au devenit eligibile pentru proiectul “[email protected] – Laboratorul digital”, care iși propune sa ofere angajaților intreprinderilor mici și mijlocii posibilitatea de a invața sau perfecționa competențele digitale. Proiectul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod Galben de ceata si conditii care favorizeaza formarea ghetii pentru jumatate de tara miercuri dimineata. Avertizarea este valabila in 23 de judete, intre care și Brașovul. Astfel, pana la ora 11:00, se va semnala local ceața, care…

- Exporturile realizate de cele 6 judete din Regiunea Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) in primele noua luni din 2020 au fost mai mici fata de perioada similara a anului anterior cu aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat transmis luni, AGERPRES, de Directia Regionala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ninsoare abundenta, valabila la altitudini inalte din doua judete situate in Transilvania. Conform meteorologilor, pana la ora 17:30, in zona de munte a judetelor Brasov si Sibiu, la peste 1.800…