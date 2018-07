Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani,…

- 38 localitati din 19 judete sunt afectate de inundatii, anunta Ministerul Afacerilor Interne, care a mai precizat ca judetele cele mai afectate sunt Alba, Covasna, Mures si Sibiu. 38 localitati din 19 judete, respectiv Alba, Arad, Bihor, Brasov, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita,…

- Inundatiile au facut prapad in Capitala. In decurs de o jumatate de ora, in unele cartiere s-au acumulat 15-20 l/mp, iar mai multi copaci au cazut pe masini din cauza furtunilor. Meteorologii au emis noi atentionari nowcasting Cod galben de furtuna si vijelii, valabile in Bucuresti si ain…

- Nouasprezece judete se afla sub avertizare cod galben de ploi torentiale de sambata de la ora 10.00 si pana duminica la ora 6.00, in timp ce pentru noua judete meteorologii au emis sambata cod portocaliu.Cod rosu de inundatii in judetele Brasov si Covasna. S-au decis evacuari masive Avertizarea…

- Premierul Viorica Dancila a convocat de urgența Comandamentul Național pentru inundații, ca urmare a ploilor torențiale din ultimele zile. Comandamentul incepe de la ora 10.00.Capitala si saptesprezce judete se afla joi sub avertizare cod galben de ploi puternice. De altfel, pana vineri va…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi valabila pentru aproape intreaga tara, inclusiv judetul Satu Mare. Avertizarea este valabila pentru azi, 27 iunie, in intervalul orar 10.00-23.00. Județele vizate sunt urmatoarele: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov,…

- CNSCBT a anuntat vineri ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este 13.563, din care 55 de decese, iar in ultima saptamana s-ai inregistrat un deces, fiind vorba despre un copil de trei luni din Iasi. In saptamana 21 - 25 mai au fost inregistrate…