- Meteorologii au emis, duminica, doua avertizari cod galben de averse si vijelii. Una dintre atentionari intra in vigoare la ora 18.00 si vizeaza paisprezce judete din sud-vestul tarii, iar cea de a doua avertizare cod galben va fi valabila incepand de luni dimineata si pana marti seara, interval…

- Meteorologii au emis sambata seara avertizari cod galben si cod portocaliu de ploi insotite de frecvente descarcari electrice si intensificari ale vantului valabile pentru Bucuresti si pentru mai multe judete. In unele zone este posibil sa apara si grindina.

- Meteorologii au emis mai multe avertizari Cod galben de ploi si vijelii, valabile pentru mai multe judete din tara. Un Cod galben de furtuni este valabil pentru Bucuresti, intre orele 17.30 - 18.30.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dupa-amiaza o atenționare cod portocaliu de ploi și vijelii pentru județul Arad și alta cod galben pentru noua județe din țara. COD PORTOCALIU de FURTUNI și descarcari electrice – valabil de la: 17-07-2018 ora 17:30 pana la: 17-07-2018…

- Meteorologii anunta ca treizeci de judete din intreaga tara intra, miercuri, la ora 14.00, sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente si grindina. Indeosebi in sud-vest si in zona montana, cantitatile de precipitatii vor ajunge si la 80 de litri pe metru patrat.Potrivit…

- Meteorologii anunta ca treizeci de judete din intreaga tara intra, miercuri, la ora 14.00, sub cod galben de furtuni, cu descarcari electrice, vant, ploi abundente si grindina. Indeosebi in sud-vest si in zona montana, cantitatile de precipitatii vor ajunge si la 80 de litri pe metru patrat.

- Meteorologii anunta ca vremea se strica, marti, de la ora 12.00, fiind valabila o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. De la ora 18.00, va intra…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. Vremea se va strica de marti, de la ora 12.00, iar de la…