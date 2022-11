Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca un val de aer polar va ajunge in țara noastra, iar maximele nu vor depași 15 grade Celsius. ”De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde așteptam maxime doar de 10-15 grade și posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale…

- Astazi vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, mai ales in sudul, sud-estul si local in estul țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12...14 grade in Crisana si nordul Transilvaniei si 27, chiar 28 de grade in Oltenia si Muntenia. In restul teritoriului,…

- Hidrologii au emis luni mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de viituri, valabile de astazi pana maine, pe rauri din 13 județe. Mai multe rauri din județ sunt vizate de avertizari hidrologice. Insa, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe…

- Toata Romania va fi sub cod galben de vant puternic, duminica, 18 septembrie, anunța meteorologii. Pana atunci, vor fi ploi torențiale de astazi, 16 septembrie, și pana maine la pranz. La București, vremea va fi calduroasa pana duminica.ANM a emis un cod galben de intensificari ale vantului pentru 18…

- A fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert privind fenomenele meteo preconizate pe raza comunelor Baișoara și Valea Ierii, anunța ISU Cluj. A fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert privind fenomenele meteo preconizate COD PORTOCALIU: vijelie, grindina. descarcari electrice,…

- ANM a emis un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe, de luni pana marți. Pentru sud a fost emisa o alerta de canicula, in vigoare pentru 20 de județe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania, lovita de fenomene meteo severe! A fost emisa o avertizare de cod galben in acest weekend! Daca v-ați facut ceva planuri pentru acest weekend, nu uitați de umbrele și racoritoare. Va anunțam ca a fost emisa o avertizare in acest weekend. Conform datelor ANM, in aceste trei zile vom avea parte…

- Avertizare METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana miercuri seara. Vijelii, descarcari electrice și grindina Avertizare METEO: COD GALBEN de FURTUNI in Alba și alte județe, pana miercuri seara. Vijelii, descarcari electrice și grindina Administrația Naționala de Meteorologie a emis…