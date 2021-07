Cod galben de inundații în sudul și estul țării. Mai multe râuri vor ieși din matcă Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pentru raurile din sudul și estul țarii, valabila pana la ora 24.00. Vor fi afectate bazinele hidrografice Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Buzau, Rm. Sarat, Putna, Barlad si Prut, valabila pana la ora 24:00. Intr-o atenționare emisa sambata, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a anunțat ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe parcursul zilei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

