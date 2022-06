Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara lucratorii S.P.R. 2 Ipotești n timp ce desfașurau activitați de indrumare, supraveghere și control al traficului rutier pe raza secției de poliție, au observat in trafic, pe DC 65 din satul Bursuceni, comuna Verești un autoturism despre care aveau informații ca șoferul nu poseda permis…

- Sambata noapte polițiștii Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, aflandu-se in serviciul de patrulare pe raza localitații Gura Solcii, comuna Granicești, au observat ca pe drumul comunal care face legatura intre localitatea Gura Solcii și orașul Milișauți, se deplaseaza o autoutilitara. Cu aceasta ocazie,…

- In timp ce conducea autoturismul pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Radauți, un tanar de 19 ani din comuna Marginea s-a angajat in depașirea autoturismului condus de un barbat din comuna Fratauții Vechi, care efectua un viraj la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu acesta. Din impact,…

- Aproape toate taberele de refugiați din județul Suceava sunt goale. Potrivit Prefecturii Suceava, in aceasta dimineața in taberele din județ mai sunt cazați 69 de ucraineni, in sala de sport din Milișauți și in casuțele modulare de la Radauți. De la inceputul razboiului din Ucraina, in tabere au fost…

- In taberele pentru cazarea temporara a refgiaților ucraineni se afla in prezent 56 de persoane la o capacitate totala de 1.751 de locuri insemnand un grad de ocupare de 3%. In taberele mobile pentru refugiați din Siret-corturi plus spațiile de cazare temporara amenajate la Liceul Tehnologic ”Lațcu Voda”…

- O femeie de 68 de ani, proaspat externata din spital dupa ce a avut probleme cu inima a facut infarct atunci cand și-a vazut gospodaria mistuita de flacari, informeaza Monitorul de Suceava. Un incendiu de mari proporții a izbucnit joi dupa-amiaza in comuna Burla, județul Suceava, focul extinzandu-se…

- Un nou accident grav a avut loc astazi in zona Radauți. Potrivit ISU Suceava, cinci raniți au ajuns la spital in urma coliziunii dintre doua mașini in comuna Horodnic de Sus. In urma impactului o mașina implicata in accident s-a rasturnat. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…