- Serviciul Hidrometeorologic a emis cod galben de intensificare a vantului. Avertizarea este valabila pentru ziua de joi. Astfel, pe intreg teritoriul tarii se prevad intensificari ale vantului estic in rafale de peste 70 de km pe ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile pe durata orelor urmatoare in 14 judete din Transilvania, Muntenia si Oltenia.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben pentru mai multe zone ale țarii, printre care și județul Argeș. Codul galben de vant puternic este valabil luni, 18 noiembrie, de la ora 6:00 – 12:00. Iata și zonele afectate: – Județul Arges: zona de munte de peste cota 1800…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate de Autoritate in cadrul unei campanii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit miercuri atentionarea nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala, pana la ora 11:00, potrivit Agerpres. Potrivit ANM, intre orele 9:00 - 11:00, in municipiului Bucuresti, indeosebi in zona preoraseneasca, va fi ceata cu vizibilitate redusa,…

- Ne inarmam ca haine calduroase și umbrela. Meteorologii prognozeaza, pentru astazi, 7 octombrie, cod galben de inghețuri pe intreg teritoriul țarii, iar in nordul și centrul republicii vor cadea preciptații.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru aceasta saptamana un inceput prielnic, cu cer variabil și maxime intre +24 și +26 de grade, iar spre final de saptamana, ploi slabe pe intreg teritoriul țari și temperaturi de +18 și +21 de grade.

- Canicula cedeaza dupa mai multe saptamani de foc. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat in aceasta saptamana ne asteapta ploi slabe pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, temperaturile vor scadea cu cateva grade.