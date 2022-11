Cod galben de ceaţă densă şi gheţuş în zone din cinci judeţe, luni dimineaţa Meteorologii au emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, vizibilitate redusa si ghetus in zone si localitati din cinci judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona depresionara a judetului Brasov si in localitatile: Fagaras, Hoghiz, Sinca, Mandra, Voila, Sercaia, Comana, Vistea, Ucea, Parau, Ungra, Beclean si Dragus […] The post Cod galben de ceata densa si ghetus in zone din cinci judete, luni dimineata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

