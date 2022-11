Cod galben de ceață, chiciură, ghețuș în șase județe din zona Moldovei Romania se afla sub avertizare de Cod galben de ceata densa, chiciura si ghetus. Vizate sunt sase judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, avertizarea va fi in vigoare pana la ora 10:00. Vizate sunt localitațile: Bacau, Buhusi, Sascut, Racaciuni, Margineni, Blagesti, Cleja, Faraoani, Garleni și multe altele. Totodata, se va semnala local ceata , care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu depunere de chiciura. In functie de conditiile locale chiciura va favoriza formarea ghetusului. Fenomene similare vor persista pana la aceeasi ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Astfel, pana miercuri, la ora 2:00, in zona joasa din judetele Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea, dar si in judetele Botosani si Iasi se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita. Fenomenul va favoriza, in functie de conditiile…

- Apele Romane au facut un apel la calm si responsabilitate sociala pentru folosirea rationala a resurselor de apa si economisirea acestora. Administratia a informat ca rezerva de apa este in scadere, dand insa asigurari ca este suficienta pentru cei care alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata…

- Precipitațiile din ultima luna și gestionarea eficienta a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, au contribuit la creșterea coeficientului de umplere ajungand astazi…

