- Localitati din judetul Timis sunt vizate, in ora urmatoare, de o atentionare nowcasting Cod galben de averse si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, potrivit Agerpres.Pana la ora 20, in localitatile Lugoj, Faget, Costeiu, Nadrag, Gavojdia, Bethausen, Victor…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod galben de averse și vant, valabila in mai multe localitați din județul Timiș. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sanpetru Mare, Tomnatic,…

- 28.06.2022 Aquatim a atras fonduri europene pentru inca trei stații de epurare in Timiș In data de 28 iunie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez–Hodoni, Cenei-Checea și Cenad” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale și intensificari ale vantului. Este vizata o parte din județul Timiș, mai exact localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Sacalaz, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Carpiniș, Sanandrei,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani, disparut din Jimbolia județul Timiș. In data de 08 iunie a.c., DRAGUȚ MARIUS PETRE ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Administrație Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare cod galben de vant puternic pentru județele Caraș-Severin și Timiș. Potrivit meteorologilor, avertizarea vizeaza intreg județul Caraș-Severin și localitațile Jimbolia, Deta, Gataia, Ciacova, Peciu Nou, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc,…