Cod Galben: Ce avertizează meteorologii și hidrologii pentru Maramureș? Interval de valabilitate: 04 ianuarie, ora 20 – 05 ianuarie, ora 18 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Munții Apuseni și in Carpații Orientali, precum și in zona joasa a județelor Alba, Suceava și Neamț, vantul va avea intensificari cu viteze de 70…80 km/h și temporar de peste 90 km/h. Intensificari ale vantului, cu viteze in general de 50…55 km/h, se vor semnala local și in Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Dobrogei. Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

