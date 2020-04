Cod Galben. Atentionari meteo consecutive pentru judetele Constanta si Tulcea

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare Cod galben de vant puternic valabila duminica dar și pentru ziua de luni. Vantul va bate cu viteze cuprinse intre 55 și 70 de kilometri pe ora.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod galben…

- ANM a emis doua atentionari cod galben de vant pentru mai multe judete din tara. Atentionarea este valabila in intrevalul 05-06 aprilie. Pe parcursul zilei de duminica (05 aprilie, ora 08 – 05 aprilie, ora 21)vantul se va intensifica treptat. Sunt vizate Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic pentru mai multe județe ale țarii.Pe parcursul zilei de duminica vantul se va intensifica treptat in Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Moldovei, precum și in estul Olteniei, iar la rafala se vor atinge viteze cuprinse, in general,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, la ora 02.00, mesajul nou de vreme severa imediata, tip Cod Galben, valabil pana la ora 06.00, in judetele Constanta si Tulcea.Potrivit soecialistilor se semnaleaza intensificari, locale, ale vantului cu rafale de 55...65 km h.Avertizarea este valabila,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de intensificari ale vantului, racire accentuata și precipitații mixte. Aceasta intra in vigoare la ora 18.00 și va expira luni dimineața, la ora 10.00. In intervalul menționat vantul va avea intensificari temporare la munte, in sudul Moldovei…

- Cea mai rece va fi noaptea de sambata spre duminica, atunci cand in depresiuni se vor inregistra chiar și -20 de grade. Vestea buna este ca vremea se mai incalzește la inceputul saptamanii urmatoare. Avertizari de vreme severa de la ANM ANM a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de vant puternic…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo tip Cod Galben valabila pentru circa 20 de judete din tara, pana la ora 22.00.In Carpatii Meridionali si local in Orientali, vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala de peste 90hellip;100 km h.In Moldova, vantul se va intensifica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare cod galben de vant puternic, valabila pana la ora 22.00 in 19 judete. Incepand de luni ora 6:00 pana la ora 22:00, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu…