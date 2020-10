Stiri pe aceeasi tema

- Deși este o prezența controversata, atunci cand ajunge acasa, Ali Sultanul lasa deoparte imaginea de baiat rau și se transforma in tata model. Manelistul și-a prezentat copiii in platou la ”Showbiz Report” și a facut declarații inedite despre cei trei baieți care-l fac mai mandru ca niciodata!

- Un alt duet de excepție a fost facut de data aceasta de Emilia Ghinescu și Daniel Iordachioaie. Cele doua vedete au cantat prima data pe aceeași scena și au interpretat celebra piesa ”Se marita Mona”.

- Cornelia Catanga a facut dezvaluiri inedite in direct, despre desparțirea de Aurel Padurea. ”Regina muzicii lautarești” susține ca are anumite dovezi conform carora soțul ar fi calcat stramb. Ce a declarat in platou la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars?

- Doinița Oancea este una dintre cele mai indragite actrițe de la noi, insa iata ca mai nou cocheteaza și cu muzica. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca urmeaza sa lanseze prima ei piesa!

- Invitat in platoul emisiunii ”Showbiz Report” de la Antena Stars, Sali Levent a dat carțile pe fața. Este sau nu indragostit unul dintre cei mai ravniți actori din Romania? Fetelor, sunteți gata sa auziți asta?

- "Imi place sa cant asa cum pot, prin semne si prin suflet", a spus tanara. Jeni a interpretat melodia “Cuvinte”, de la Crush și Alexandra Ungureanu. “Vocea mea interioara nu poate fi oprita!”, a spus ea, dupa ce a terminat de cantat. Cuvintele pe care le-a adresat juriului au fost afisate…

- „Cu data de 25.08.2020 plutonier adjutant ȚUȚUEANU Fanel DORIN, se trece in rezerva cu drept la pensie. Subofițerul are 55 de ani și 10 luni …”. Acestea au fost cuvintele cu care a inceput ședința de dimineața a jandarmilor satmareni, prilejuita de trecerea in rezerva a decanului de varsta. „Ii dorim…

- Denom, unul dintre interlopii reținuți in urma cu cateva zile, a fost anchetat și in urma cu sapte ani pentru ca i-ar fi cerut o suma mare de bani violonistului C.C. pentru "ca a vorbit prost despre el". Mai precis, era vorba despre 20.000 lei, "taxa de șmecherie", pe care interlopul i-ar fi solicitat-o…