Cocktailul cu anticorpi pentru Covid-19 al AstraZeneca este eficace în tratarea simptomelor în prima săptămână de boală Medicamentul, care este o combinatie a doi anticorpi numita AZD7442, a redus riscul de bloala severa sau deces cu 50% la pacientii nespitalizati care au avut simptome timp de cel mult sapte zile, a anuntat luni producatorul anglo-olandez. Reducerea riscului a fost chiar mai buna la pacientii care au inceput terapia in decurs de cinci zile de la simptomele initiale, dar AstraZeneca se alatura unei serii de alte medicamente care au aratat ca previn deteriorarea starii de sanatate a pacientilor cu forme usoare de boala, atunci cand diagnosticul este pus devreme. Directorul AstraZeneca Mene Pangalos… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

