Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone din oras vor fi montati, pana la sfarsitul anului, senzori de parcare. In acest sens, Primaria a lansat o licitatie pentru achizitia a 960 de senzori, alaturi de echipamentele si programele software necesare punerii in functiune si operationalizarii sistemului. „Obiectul achizitiei…

- Scriam luna trecuta despre inceperea lucrarilor de amenajare a 12 noi locuri de parcare la intersecția Bulevardului Carol I cu Strada 1 Decembrie 1918, adica la umbra ”turnului inclinat” din centrul municipiului Campina. Primaria a luat decizia amenajarii acestui spațiu avand in vedere și faptul ca…

- Este incredibil ce s-a intamplat astazi pe una din strazile orasului Orhei, mai exact cea numita Stefan cel Mare. Doi soferi si-au lovit masinile dupa ce au iesit concomitent din locurile de parcare. S-a intamplat in imediata apropiere de o intersecție.

- Pana ce primaria va ajunge sa amenajeze parcul promis in cartierul Lipovei, drumarii de la Societatea de Drumuri Municipale fac parcari. Oficialii PMT se lauda cu 85 de locuri de parcare „desenate” in locul garajelor demolate din zona Piața Noua. Se mai fac și un loc de joaca, dar și un teren de sport.

- Ziarul Unirea VIDEO| Tensiune și nervi intinși la maximum intr-o parcare din zona Sebeș, pe A1: Sute de romani veniți de peste granița, ținuți fara apa și mancare VIDEO| Tensiune și nervi intinși la maximum intr-o parcare din zona Sebeș, pe A1: Sute de romani veniți de peste granița, ținuți fara apa…

- Priamrul George Scripcaru și directorul ADR Centru, Simion Crețu, au semnat astazi construirea pentru realizarea unei cladiri avand destinația de parcare tip Park&Ride sub și suprateran, care, din punct de vedere arhitectural, se incadreaza in reglementarile urbanistice aprobate pentru zona respectiva.…

- Alina Bunghez Preoții au sfințit și așezat, in data de 28 februarie 2020, piatra de temelie a Casei Parohiale a Bisericii „Sf. Gheorghe” din Poiana-Comarnic. La slujba de sfințire, savarșita de preoții Costica Dumitru, Catalin Mosgoreanu și Marian Vaduva, au participat mai mulți enoriași ai parohiei,…

- Primaria capitalei anunta ca renunta la asa-numita taxa Oxigen Gabriela Firea, primarul Capitalei. Foto: Arhiva. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca renunta la taxa Oxigen, care urma sa se aplice, de luna viitoare, pentru masinile poluante. Un sondaj realizat pe Facebook a aratat…