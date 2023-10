Cocaină pe Aeroportul Otopeni Pe Aeroportul din Otopeni, o romanca a fost reținuta de polițiștii de frontiera din cadrul PPF Aeroport Henri Coanda, in timp ce incerca sa treaca prin punctele de control cu 159 g de cocaina asupra sa. Surpriza mare pentru polițiștii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda, cand au descoperit o conaționala ce incerca sa treaca de filtrele de securitate cu 159 g de cocaina, prin metoda Escobar sau metoda caraușului. „Politistii de frontiera din cadrul PPF Aeroport Henri Coanda au depistat asupra unei romance care se afla in zona de tranzit a aeroportului, cantitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

