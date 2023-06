Cocaina, canabisul și molly, cifre în creștere. Lista orașelor cu cel mai mare consum de droguri In ciuda eforturilor autoritaților de a stopa traficul și consumul de droguri, in Europa, un nou studiu științific care analizeaza apele uzate arata o creștere a consumului de droguri ilicite in orașele europene, scrie Euronews . Cele mai recente rezultate ale studiului realizat de grupul SCORE in colaborare cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței (EMCDDA) au detectat metaboliți ai canabisului, cocainei, metamfetaminei, amfetaminei, MDMA și ketaminei. Un numar de 104 de orașe din 21 de țari au fost incluse in acest studiu și rezultatele arata o creștere a consumului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Atacantul international olandez al echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, care este judecat in Tarile de Jos pentru ca si-a injunghiat un var, este acum judecat si pentru import de cocaina, a anuntat marti procuratura de la Haga, conform AFP.Fotbalistul in varsta de 31 de ani este acuzat, impreuna…

- „Porturi de la Marea Nordului precum Antwerp, Rotterdam si Hamburg … eclipseaza portile traditionale de intrare din Spania si Portugalia pentru cocaina care ajunge in Europa de Vest”, conform raportului Biroului ONU impotriva Drogurilor si Criminalitatii (UNODC), transmite DPA, citata de Agerpres. In…

- Tarile de Jos, Belgia si Germania au devenit cele mai importante noduri pentru traficul de cocaina, drog care ajunge in Europa de Vest, conform unui raport al ONU publicat joi, transmite DPA."Porturi de la Marea Nordului precum Antwerp, Rotterdam si Hamburg ... eclipseaza portile traditionale de…