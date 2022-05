Coca-Cola devine în în Rusia Komi-Cola. “Un uşor gust de poloniu” Rusia a rezolvat problema retragerii Coca-Cola: in republica Komi se produce, logic, Komi-Cola. Guvernul regional sustine ca bautura este tot mai solicitata. Coca-Cola a anuntat, la 7 martie, ca isi suspenda activitatea din Rusia. Noul produs rusesc a generat numeroase ironii, pe retelele sociale. „Poate fi recunoscuta dupa un usor gust de poloniu", a scris un comentator, pe Twitter. Eticheta noului produs o copiaza fara jena pe cea a companiei americane. Fabrica Komi-Cola se afla in localitatea Syktyvkardin, capitala regiunii. In Komi s-au aflat catyeva din cele mai infame Gulag-uri, lagare de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

