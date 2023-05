Stiri pe aceeasi tema

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Forțele rusești au inregistrat unele succese in orașul Bahmut, situat pe linia frontului din estul Ucrainei, au declarat oficiali militari ucraineni, citați de Reuters. Bahmut și orașele din jur din regiunea Donețk au fost punctul central al asaltului in cea mai mare parte a celor 13 luni de invazie…

- Luptele s-au intensificat in apropierea centralei nucleare din Zaporojie, sud-estul Ucrainei, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Mariano Grossi, avertizand ca din cauza acestui lucru, crește riscul unui accident nuclear. Intre timp, Kievul a fost ținta unui atac…

- Ministrul ucrainean de interne a anunțat ca autoritațile pun in aplicare masuri suplimentare de securitate si aparare in intreaga Ucraina, pentru a proteja infrastructura critica si zonele rezidentiale de un alt potential atac rusesc de amploare. Forțele ruse au lansat, in ultimele 24 de ore, peste…

- Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, spune ca un reprezentant al sau a fost exclus luni dimineata din sediul comandamentului militar rus din Ucraina, dupa ce cu o zi inainte, intr-o inregistrare video mai putin obisnuita, seful mercenarilor care lupta pentru Rusia se plansese din nou ca nu a primit…

- Situatia din jurul orașului Bahmut este „extrem de tensionata”, a admis marti comandantul fortelor terestre ale Ucrainei, Oleksandr Sirkii. Forțele armate ruse cauta inca din vara sa ocupe acest oraș din regiunea Donețk, in estul Ucrainei.

- Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA. „Rusia este acum o paria globala si lumea continua sa fie inspirata de curajul…