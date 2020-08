Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…

- Furtuna tropicala Isaias s-a apropiat duminica de coastele statului Florida, insotit de ploi abundente si vanturi puternice, insa nu este de asteptat sa se transforme in uragan inainte de a atinge uscatul, relateaza AFP. Isaias, care era insotit de rafale de vant de 110 de km/h duminica seara, se deplasa…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit, ieri, coastele statului Louisiana, din Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC). La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui...

- Cel puțin șapte oameni au murit in urma furtunii tropicale Amanda, care s-a abatut asupra republicii El Salvador. Sute de localnici au fost evacuați in locuri sigure. Ploile, care au provocat inundații și alunecari de teren, nu au mai contenit de vineri.

- Furtuna tropicala Amanda, prima din acest sezon in Oceanul Pacific, s-a abatut duminica asupra Guatemalei si El Salvadorului si a ucis cel putin 14 persoane in aceasta din urma tara, in care s-a decretat starea de urgenta, relateaza AFP.

- Luica Radulescu Pintilie Furtuna va trece, omenirea va supravietui, dar vom locui intr-o lume diferita, e de parere unul dintre cei mai cunoscuti istorici si filosofi ai momentului, referindu-se la ceea ce va ramane in urma pandemiei de coronavirus. Sociologi, medici, antropologi, politicieni, astrologi,…

- UPDATE – India a inceput sa evacueze milioane de oameni de-a lungul coastei sale estice, inaintea unui super-ciclon din Golful Bengal. Furtuna este de asteptata sa loveasca maine Bengalul de Vest si statele Orissa (Odisha). Peste 20 de echipaje de salvare au fost deja operationalizate, iar alte cateva…