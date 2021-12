Stiri pe aceeasi tema

- Planul de Redresare și Reziliența al Romaniei a devenit o logodnica pe care toți politicienii, baronii locali și primari au inceput sa o curteze insistent de cand s-a aflat ca țara noastra va primi 29,2 miliarde de euro. Numai ca pana sa ajungem sa cheltuim acești bani trebuie sa avem cadrul legal și…

- Ordonanța care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din PNRR Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro Guvernul are pe agenda ședinței de astazi ordonanța de urgența care va stabili cum vor fi cheltuiți banii din Planul National de Redresare și Reziliența. Aceasta…

- Guvernul Romaniei are luni, 13 decembrie, o ședința in format mixt, cu participarea fizica și online a membrilor din executiv. In cadrul ședinței se va supune aprobarii forma finala a Ordonanței de Urgența privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene in…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrul instituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența, discuțiile din executiv avand loc in timp ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a anunțat vineri ca a fost aprobata in Guvern Ordonanta de Urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta.…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- A doua ședința a executivului din aceasta saptamana Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa modifice Ordonanța de Urgența din 2020 privind elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența. Tot astazi, va aproba și o alta ordonanța necesara urgent…