Stiri pe aceeasi tema

- Cooalitia internationala antijihadista condusa de SUA in Siria si in Irak a recunoscut joi uciderea a 1.061 de civili in timpul loviturilor aeriene intreprinse de la inceputul operatiunii Inherent Resolve, in 2014, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Coalitia a intreprins 29.920 de lovituri…

- Cel putin 22 de copii si patru femei au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat in Yemen de coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, acuza Mark Lowcock, secretar general ONU pentru Afaceri umanitare, citat de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Alti patru copii au fost…

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii, duminica, la un depozit de arme dintr-o zona rezidentiala din provincia Idleb din Siria, relateaza AFP.

- Cum scapa Ela Craciun de picioarele umflate și dureroase din timpul sarcinii. Vedeta se confrunta, precum majoritatea femeilor in perioada sarcinii, cu problema picioarelor umflate, grele, chiar dureroase. Cum disconfortul este accentuat și de caldura din timpul verii, vedeta a cautat soluții cat mai…

- Anul acesta se comemoreaza 74 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, cand aproximativ 3000 de romi din lagarul Auschwitz-Birkenau au cazut victime ale regimului nazist. In amintirea acestui tragic eveniment, ziua de 2 august a devenit cunoscuta drept Ziua internaționala de comemorare a genocidului…

- Numarul persoanelor care cer protectie internationala in Europa a scazut, dar ramane mai mare decat inainte de 2015, cand peste un milion de migranti au intrat pe teritoriul european, cea mai mare parte fugind din calea Razboiului din Siria, a anuntat luni, in raportul sau anual, Biroul european de…

- In timpul campaniei pentru recapturarea orasului de sub dominatia ISIS, coalitia nu a tinut cont de civili si nici nu a luat masurile de precautie necesare pentru a minimiza riscul ca ei sa fie raniti, se arata intr-un raport al Amnesty.In raport sunt documentate cazurile a patru familii…

- Amnesty International sustine ca atacurile coalitiei conduse de SUA impotriva ISIS in orasul sirian Raqqa de anul trecut au incalcat legea, punand in pericol vietile civililor, scrie Reuters. In timpul campaniei pentru recapturarea orasului de sub dominatia ISIS, coalitia nu a tinut cont de civili si…